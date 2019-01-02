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Antalya'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:54 | Son Güncelleme

Antalya'da sağanak

Antalya'da iki gündür süren sağanak, turizm merkezi Belek ve Kadriye mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Serik ilçesi Belek ve Kadriye mahallesindeki Acısu Deresi'nin aşırı yağışlar nedeniyle yükselmesi sonucu, bölgede bulunan ve genellikle yazlık olarak kullanılan dört sitedeki villalarda su baskınları meydana geldi. Bazı evlerin alt katları su altında kalırken, evlerde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya’da Sağanak Villalara Zarar Verdi. Serik

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