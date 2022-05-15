Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

Kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.

Batı Akdeniz'deki yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.



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