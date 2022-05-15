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Antalya'da sağanak etkili oldu

15.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

Kentte yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğini bildirdi.

Batı Akdeniz'deki yağışlı havanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
04:07
Sabah
05:43
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:04
Yatsı
21:33
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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