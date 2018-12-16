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Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 23:05 | Son Güncelleme

EVLER BOŞALTILDI Kemer’de dün geceden beri devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağış ilçe merkezinde yer yer, yüksek kesimlerde ise aralıksız etkili oldu.

Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)

EVLER BOŞALTILDI
Kemer’de dün geceden beri devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağış ilçe merkezinde yer yer, yüksek kesimlerde ise aralıksız etkili oldu. Şiddetli yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden olurken özellikle Arslanbucak Mahallesi ile Kuzdere Mahallesi’ni bağlayan köprü, Ağva Deresi’nin taşması nedeniyle su altında kaldı. Dereden taşan sular evleri de tehdit etmeye başlayınca bölgedeki çok sayıda ev boşaltıldı.
EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ
İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 112, Kemer Belediyesi ve DSİ ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da su taşkınının olduğu bölgede incelemeler yaparken, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar da kurulan kriz masasının başına geçti.
Diğer yandan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde Gökdere'nin bitişiğindeki cadde, suyun yolu kapatma tehlikesi nedeniyle belediye tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Araçlar belediye çalışanları tarafından farklı istikametlere yönlendirildi.

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Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6)

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