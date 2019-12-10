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Antalya’da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 21:25 | Son Güncelleme

Antalya için yapılan ‘kırmızı kodlu’ sağanak yağış uyarısının ardından il merkezi ve 6 ilçede en üst düzeyde tedbirler alınırken, vatandaşların da olası su baskınlarına karşı tencere ve tepsilerle aldığı önlemler dikkat çekti.Vatandaşları meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla "renkli kod sistemi" başlatıldı.

Antalya için yapılan ‘kırmızı kodlu’ sağanak yağış uyarısının ardından il merkezi ve 6 ilçede en üst düzeyde tedbirler alınırken, vatandaşların da olası su baskınlarına karşı tencere ve tepsilerle aldığı önlemler dikkat çekti.
Vatandaşları meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla "renkli kod sistemi" başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez Antalya için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, vatandaşların meteorolojik uyarıları daha kolay anlaması amacıyla yerli ve milli olarak tasarlanan Renk Kodlu Meteorolojik Uyarı Sistemine geçildiğini aktardı. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 adet renk olduğunu aktaran Öztürk, "Bu renkler etki kuvvetine göre sıralanıyor. En hafifi yeşil, en kuvvetlisi de kırmızıdır" dedi.

Antalya için "kırmızı kod" alarmı
Antalya için kırmızı kod verilmesine ilişkin önemli meteorolojik uyarılarda bulunan Öztürk, Antalya’da bugün başlayan sağanak yağışların Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilo civarında yağış beklendiğini belirtti. Öztürk, "Antalya için verilen kırmızı kodlu uyarı ile çok kuvvetli bir meteorolojik hadisenin beklenildiğini, büyük çapta hasar olabileceğini ve geniş alanların meteorolojik hadiseden etkilenebileceğini söylüyoruz. Vatandaşlarımızın sıklıkla meteorolojik uyarıları takip etmelerinde oldukça fayda var" şeklinde konuştu.
Tedbir ve önlem alınması gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Kırmızı kod çok tehlikeli bir meteorolojik hadiseyi gösteriyor. Bu vesileyle vatandaşların, ilgililerin, kaymakamlıkların başta olmak üzere herkesin, sel, su baskınları, trafikte aksamalar, yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgara karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi ve dere yataklarının taşması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasında fayda var" uyarısında bulundu.

Tencereli tepsili tedbirler
Bu uyarıların ardından kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alırken vatandaşlar da kişisel tedbiri elden bırakmıyor. Özellikle Konyaaltı bölgesinde geçtiğimiz yıllarda etkili olan şiddetli yağmuru göz önünde bulunduran vatandaşlar, evlerinin su almaması için pencere altlarını kuru bezlerle kapatırken, olası bir sızıntıya karşı da tepsi ve tencereleri hazır tutuyorlar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem gülümsetiyor, hem de uyarılardan haberi olmayanları haberdar ediyor.

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