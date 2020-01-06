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  4. Antalya’da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi

Antalya’da sağanak yağmurda el yapımı sal çaresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serki ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin depo girişini su bastı.

Antalya’nın Serki ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin depo girişini su bastı. Çalışanlar depoya girebilmek için kendi imkanlarıyla bir sal yaptı.
Antalya’da devam eden yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Antalya’nın Serik ilçesi Çandır Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin depo girişini su bastı. Depo yüksekte kaldığı için sudan etkilenmedi ancak girişi sular altında kaldı.
Sabah saatlerinde işe gelen çalışanlar depoya nasıl gireceklerini şaşırdı. Bir süre sonra çalışanlar kendi imkanlarıyla bir sal hazırladı. Çalışanlar hazırladıkları sal ile depoya girdi.

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