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Antalya'da sağlıksız koşullardaki midyelere el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Antalya'da sağlıksız koşullardaki midyelere el konuldu

Antalya'da sağlıksız koşullardaki bin 860 kilogram midyeye el konuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü, Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bazı evlerde sağlıksız koşullarda midye dolma üretildiği ihbarı üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli
çamaşır makineleri ve çuvallarda saklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sıcak hava ve kötü koşullar
sebebiyle bozulan midyelerin çevreye pis koku yaydığı görüldü. Denetimlerde, gıda
mühendisleri midyelerin halk sağlığına uygun olmadığını tespit etti. Zabıta ekiplerince
bin 860 kilogram midyeye imha edilmek üzere el konuldu. Baskında midye dolma yapımında
kullanılan 6 merdaneli çamaşır makinesi, 3 buzdolabı, 2 ocak ve 7 tencereye el konuldu.

Zabıta ekipleri, çevrede yaptıkları kontrollerde de çöp
konteynerlerine atılmış midye dolu çuvallar buldu. Sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı."

Açıklamada, ekiplerin ihbar üzerine girdiği bir evde de son tüketim tarihi geçmiş tavuk etlerinin ele geçirildiği, insan sağlığının
hiçe sayılarak bu etlerin tekrar piyasaya sürülmek istendiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin incelediği bozulmaya yüz tutmuş tavuk etlerine imha için el konulduğu ifade edilen açıklamada, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya midye operasyon

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