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Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Cesedin, Mersin'de 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tahmin ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Okurcalar Mahallesi sahilinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mersin'in Anamur ilçesinde 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tahmin ediliyor.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, akıntıyla Alanya ilçesine sürüklendiği sanılıyor.

Bu arada, Fazilet Bal'ın cansız bedeni 23 Ağustos'ta Alanya Yat Limanı açıklarında bulunmuştu.

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Alanya ceset Mersin sahil

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