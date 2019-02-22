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Antalya'da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı

Galip Dere Plajı'nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu. Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı.

Alanya Belediyesi ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı.

Deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik, ya da yıldırım düşmesi sonucu balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor.

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Alanya deniz Gümüş balığı Kıyı ölüm

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