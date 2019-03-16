HABER

Antalya'da sahiller güneşli hava ile hareketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklığının 21 derece kaydedildiği turizmin başkenti Antalya'da, vatandaşlar ve tatilciler sahillerde vakit geçirdi.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- HAVA sıcaklığının 21 derece kaydedildiği turizmin başkenti Antalya'da, vatandaşlar ve tatilciler sahillerde vakit geçirdi. Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Yağmurun yerini güneşli havaya bıraktığı turistik kente, sahiller tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar ve tatilciler Konyaaltı sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelenlerin kimisi paçalarını sıvayıp kıyıda yürürken, kimileri de çocuklarıyla kumsalda oynadı. Peç çok kişi ise yürüyüş yaptı, kumsala uzanıp kitap okudu.

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için Bolu'da gıyabi cenaze namazıYeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için Bolu'da gıyabi cenaze namazı
Yaralı bulunan "Boynuzlu Baykuş" koruma altına alındıYaralı bulunan "Boynuzlu Baykuş" koruma altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza!

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.