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Antalya'da sahiller ve su parkları doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü 33 derece ölçülen sıcak ve nemden bunalanlar, denize, gölgelik alanlara koştu.

Antalya'da sahiller ve su parkları doldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü 33 derece ölçülen sıcak ve nemden bunalanlar, denize, gölgelik alanlara koştu. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi su parkları doldu taştı.
Antalya'da bugün hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığı 29 derece, nem oranı yüzde 65 ölçüldü. Yüksek nem ve sıcak hava nedeniyle hissedilen sıcaklık zaman zaman 37 dereceye çıktı. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahillere su parklarına akın etti. Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin yanı sıra, sıcağın etkisinden kurtulmak isteyenler şezlong gölgesini tercih etti. Ağaçlık alanlarda serinlemek isteyenler de ağaç gölgelerinde yattı.
Bayramın ikinci gününü ailesiyle sahilde geçirmeyi tercih eden Özlem Erdoğan, havanın çok güzel olduğunu belirterek, “Ailece güzel vakit geçiriyoruz. Biraz nem fazla ama olsun. Bayram bahane tatil şahane derler ya, öyle bir durum var. Çünkü bayram havası yok bu sene. Bir durgunluk var. Biz de bu tatili değerlendirmek istedik" dedi. Ankara'dan tatile gelen Eren Yılmaz ise “Öncelikle hava çok sıcak. Denizin içi çok güzel. Ankara'dan geldik ve denizde serinliyoruz" diye konuştu.
Su parklarında ise tatilciler havuzda yüzüp, kaydıraklar ve dalgalı havuzda serinlemeyi eğlenceye dönüştürdü.

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Antalya'da sahiller ve su parkları dolduAntalya'da sahiller ve su parkları dolduAntalya'da sahiller ve su parkları dolduAntalya'da sahiller ve su parkları doldu

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