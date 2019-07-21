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Antalya'da sahillerde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:17 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu

Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 39, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ve nem oranı ise yüzde 11 olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar hem yüzdü hem de denizdeki oyun parkında vakit geçirdi.

Denizde yüzen turistler, su sporları yaparak eğlendi.

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Antalya plaj sahil sıcak hava

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