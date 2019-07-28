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Antalya'da sahillerde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 32, nemin 43 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ve nem oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ile yabancı turistler serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Plaj şemsiyeleri ile güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında vakit geçirdi. Bazı kişiler ise su sporları yaparak eğlendi.

Sıcak hava dolayısıyla kent merkezindeki caddelerin ise kalabalık olmadığı dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Konyaaltı Sahili sıcak hava

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