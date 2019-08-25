Antalya'da sahillerde yoğunluk

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nem nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 36, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ve nem oranı ise yüzde 40 olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve yabancı turistler, serinlemek için sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı ile Lara sahillerini doldurdu.

Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında eğlendi. Bazı kişiler ise su sporları yapmayı tercih etti.

Kentte, Kaleiçi başta olmak üzere Kurşunlu, Düden şelaleleri ile park ve mesire alanları da yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yerler oldu.

Konyaaltı Sahili'nde denize giren Ayşenur Kaban, tatil için Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Havanın çok sıcak olduğunu belirten Kaban, "Böyle sıcak havada evde oturmak daha sıkıcı. Biz de denizde serinlemeyi tercih ettik. Güneş altında kalmak da çok tehlikeli ama deniz çok güzel." dedi.

