HABER

Antalya'da sahillerde yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu - Kentte bazı çocuklar süs havuzlarında eğlendi

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ve yabancı turistler, serinlemek için sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı ile Lara sahillerini doldurdu.

Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında eğlendi. Bazı kişiler ise su sporları yapmayı tercih etti.

Kentte, Kaleiçi başta olmak üzere Kurşunlu, Düden şelaleleri ile park ve mesire alanları da yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği yerler oldu.

Denize gitme fırsatı bulamayan bazı çocuklar, süs havuzlarında yüzüp eğlendi.

Arkadaşlarıyla havuzda serinleyen Engin Sevim (11), sıcak havada havuzda serinlediklerini söyledi.

Talha Menekşe de yüzmenin yanı sıra havuzda "su savaşı" yaparak eğlendiklerini ifade etti.

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (2)Diyarbakır'da HDP önünde bir aile daha oturma eylemi başlattı (2)
41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk deniz sahil sıcak hava süs havuzu

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İznik Gölü'ne simsiyah çorak su aktı

Nereden geldiği bilinmiyor! İznik Gölü'nde korkutan görüntü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.