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Antalya’da sahte altın dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Antalya’da 7 kuyumcuyu toplamda 25 bin TL tutarında sahte altın satarak dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Antalya’da 7 kuyumcuyu toplamda 25 bin TL tutarında sahte altın satarak dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kuyumcuda sahte altın satma olayı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kuyumcuya gittikleri sırada şüpheli Z.A’yı sahte altın bileklik satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda, Z.A’nın kuyumculara sahte bilekliği R.C. ve F.F.Ç. isimli şahıslar ile birlikte sattığı anlaşıldı. 2 şüphelinin kaçış istikametine göre güvenlik kamera görüntüleri ve KGYS kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, R.C. ve F.F.Ç’nin Muğla’da olduğunu tespit etti ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanması sağladı.
Şüphelilerin Antalya’da 5 farklı kuyumcudan, Alanya’da da 2 farklı kuyumcudan olmak üzere toplamda 7 farklı kuyumcudan yaklaşık 25 bin TL tutarında sahte altın zincir satarak dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin üstünde yapılan aramada da 19 bin 800 TL elde edildi. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalandıkları araçta yapılan aramada ise iki kulplu çanta içerisinde başörtü veya kadın eşarpları arasında 5 adet takribi 15-20 gram arası içerisinde altın görünümlü metal, 4 adet altın görünümlü halkalı metal künye ele geçirildi.
Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan R.C. ve F.F.Ç., işlemlerinin Antalya’ya getirildi. Birçok suçtan kaydı bulunan 3 şüpheli, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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