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Antalya'da sahte avukat yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Kullandığı sahte kimlikle avukatlık ofisi açarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da kullandığı sahte kimlikle avukatlık ofisi açarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Antalya ve İstanbul'daki bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgelerle avukatlık yaptığı öne sürülen M.Ö'yü gözaltına aldı.

M.Ö'nün, avukatlık ofisi olarak kullandığı Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki iş yerinde, adına düzenlenmiş sahte avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, avukatlık danışmanlık sözleşmeleri, avukat cübbesi, avukat olduğunu gösteren isimlik, ofisinin duvarlarına asılı avukat cübbesiyle çekilmiş fotoğraflar, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelinin kullandığı kimlik kartının, İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata ait olduğu tespit edildi. Söz konusu avukatın, müşteki sıfatıyla alınan ifadesinde, kendisine 12 yıldır taraf olmadığı çok sayıda davaya ilişkin tebligat geldiğini bildirdiği öğrenildi.

M.Ö'nün, bir kişiden gayrimenkul davasını takip etme vaadiyle 20 bin lira aldığı, çok sayıda vatandaştan da icra takibi yapma vaadiyle çek ve senet aldığı belirlendi.

"Dolandırıcılık" suçlamasıyla aranan şüphelinin, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da saptandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü avukat gözaltı

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