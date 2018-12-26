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Antalya'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:42 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde 2 bin 884 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 bin 884 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçede bir ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Büyükhasbahçe Mahallesi Köşkyolu Caddesi'ndeki bir depoya baskın düzenlendi.

Operasyonda çeşitli markalarda 2 bin 884 şişe içki ele geçirildi. Barkod okuma cihazıyla yapılan kontrollerde şişelerin "Şüpheli bandrol" uyarısı verdiği, içki şişelerinde bulunan bandrollerin orijinal olmasına rağmen farklı içki türlerine ait bandroller olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili Okan O. gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak ve sahte içki operasyon polis

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