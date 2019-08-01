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Antalya'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Deposunda sahte içki ele geçirilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Ö.İ'nün evi, aracı ve deposunda arama yapıldı.

Deposunda 690 litre etil alkol ile çok sayıda boş alkol şişesi ve etiketi ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.İ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Antalya kaçak alkol kaçak içki operasyonu Manavgat

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