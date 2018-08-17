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Antalya'da sahte para ve içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, değeri 91 bin 480 TL olan toplam 991 sahte banknot ile 101 şişe sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da sahte para ve içki operasyonu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, değeri 91 bin 480 TL olan toplam 991 sahte banknot ile 101 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. ve H.B. adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce (KOM) Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapan üreticilerin mağdur olmasının engellenmesi için il genelinde operasyon yapıldı. Kepez ilçesinde belirlenen adrese yapılan baskında, değeri 91 bin 480 TL olan 991 adet sahte banknot ele geçirildi. Aynı adresteki kişilerin sahte içki üretimi yaptıkları ve sahte bandrol ile piyasaya sürdüklerini de tespit eden polis, değişik markalarda 101 şişe sahte içki, 4 bin 525 sahte TAPDK bandrolü, 170 litre doluma hazır sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan yaklaşık 3 bin parça malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.T. ve H.B., ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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