HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da sahte plaka operasyonu

Antalya’da sahte plaka operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 14:49 | Son Güncelleme

Antalya’da KOM ekiplerinin sahte plaka basılan adrese düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ‘resmi belgede sahtecilik suçu’ ile mücadele kapsamında iki farklı adreste APP plaka basıldığı ve basılan plakaya sahte mühür vurulduğunu belirledi.

Antalya’da KOM ekiplerinin sahte plaka basılan adrese düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ‘resmi belgede sahtecilik suçu’ ile mücadele kapsamında iki farklı adreste APP plaka basıldığı ve basılan plakaya sahte mühür vurulduğunu belirledi. Adreslerde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 1 Ankara TSOF ibareli mühür baskı makinesi, 1 plaka pres makinesi, 1 adet plaka boya makinesi, 1 adet keski makinesi, 690 adet baskı harf ve rakam, 350 adet TR ibareli boş plaka sacı, 252 adet TR ibareli kare plaka sacı, 4 çift farklı ebatlarda döküm kalıbı, 28 adet dekoratif plaka sacı, 15 adet üzerinde Ankara T.S.O.F yazılı sahte mühür bulunan basılı plaka ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 TL ele geçirildi. Şüpheliler Ö.Ö. ve İ.P., gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdüDehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...
1/
En Çok Okunan Haberler
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı
Eski HDP'li vekilin oğlu sağ olarak yakalandı
Diyarbakır'da dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Yaygınlaşan kaçak alkol ve tütün üretimi / kullanımının ceza-i boyutu
Sahte alkol uyarısı: Yalnız üreten değil, tüketen de ceza alacak
İmamoğlu’ndan taksi tartışmalarına cevap: Herkes yetkisini bilecek
İmamoğlu'ndan tartışmalara yanıt: Herkes yetkisini bilecek
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı! Müge Anlı'ya başvurdular
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Döviz bürosu gibi dilenci! Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.