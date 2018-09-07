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Antalya'da şarbon vakasına rastlanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 13:11 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: - "Hastanelere başvuran 14 kişi, deri şarbonu şüphesi nedeniyle tedbiren tedaviye alınmış ancak bu vakalar dahil yapılan laboratuvar testleri sonucu kimsede şarbona rastlanmamıştır"

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, kentte hastanelere başvuran kişilerde şarbon hastalığına rastlanmadığını bildirdi.

Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, medyada Antalya ilinde kuduz ve şarbon hastalığı görüldüğüne dair haberlerin yer aldığını hatırlattı.

Antalya'da şarbon ve benzeri nedenlerle hayvan ölümü bulunmadığını belirten Hülür, Kurban Bayramı sonrası bazı vatandaşların ellerinde ve vücudunun belli bölgelerinde yaraların çıkması şikayetiyle sağlık kurumlarına başvurduğunu kaydetti.

Şikayetler üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne gelen olası deri şarbonu ihbarı neticesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile müdürlüklerine bağlı birimin ortak saha çalışmaları başlattığını aktaran Hülür, şöyle devam etti:

"İlgili kişiler ve teşhis koyan hekimlerle görüşülmüş, olası deri şarbonu şikayeti olan kişilerin tahlilleri HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. Aynı zamanda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hastalık şüphesi olan kişilerin kesmiş oldukları hayvanların etleri kontrol altına alınmış hayvanları satan besi hanelerde ve hayvanların kesim noktalarında incelemeler başlatılmıştır."

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şüpheli hayvanlardan alınan numunelerin ilk sonuçlarının negatif olduğunu anlatan Hülür, meslek hastalığı olarak bilinen "Parapox" virüslerin yol açtığı "Orf hastalığı" yönünden çalışmaların yoğunlaştırıldığını bildirdi.

Açıklamasında "İlimiz genelinde şarbon şüphesiyle hastanelere başvuran 14 kişi, deri şarbonu şüphesi nedeniyle tedbiren tedaviye alınmış ancak bu vakalarda dahil yapılan laboratuvar testleri sonucunda hiç kimsede şarbona rastlanmamıştır. Dolayısıyla ilimizde hiçbir şarbon vakası bulunmamaktadır." ifadelerine yer veren Hülür, ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre il genelinde hayvan ölümü de bulunmadığını kaydetti.

Ağustosta Yenigün Mahallesi'nde bir vatandaşı ısıran köpekte kuduz rastlandığına değinen Hülür, "
"Kuduz hastalığı pozitif çıkan köpeğin ısırdığı vatandaşımız da dahil olmak üzere hiç bir kuduz vakamız bulunmamaktadır. Konu Müdürlüğümüzce takip edilmekte ve her bir aşama titizlikle değerlendirilmektedir." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kuduz şarbon Ünal Hülür

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