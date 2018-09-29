Antalya'da sarı sonbahar

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA, sıcak yaz aylarını geride bıraktı. Eylül ayı ile birlikte sararmaya başlayan yapraklar, yere düşmeye başladı.
Sonbaharın habercisi olan yaprak dökümü, park ve bahçelerde göze çarptı. Kavak ağaçlarının yoğun olduğu Lara bölgesindeki falez parklarındaki görevliler, dökülen yaprakları topluyor. Dünyaca ünlü falezlerin üzerinden denizi izleyenler, sonbahar manzarasının da tadını çıkarıyor. Kimileri bisiklete biniyor, kimileri park içindeki spor aletlerinde gündelik sporlarını yapıyor. Çocuklar, kurumuş yaprakların arasında koşuştururken, sonbahar güneşinin tadını çıkarıyor.
Yaprakları tırmıklarla bir araya getiren işçiler ise yorulduklarında yaprak kümeleri arasına oturarak dinleniyor.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'
Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum