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  4. Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aksu ilçesi Yamansaz mevkisindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sıçramaması için çaba gösteriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale edilmekte güçlük çekildiğini ve yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kundu sazlık Sera yangın

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