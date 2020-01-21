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  4. Antalya'da sazlık alanda yangın

Antalya'da sazlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor.
Aksu'ya bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı. Ara ara sönüp rüzgarın şiddetiyle tekrar alevlenen yangın, bugün öğle saatlerinde büyüdü. Alevlerin seralara yaklaştığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahaleye başladı. Sazlık alana giden herhangi bir yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede güçlük çekiyor.

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