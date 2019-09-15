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Antalya'da sazlık yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 19:54 | Son Güncelleme

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına çevredeki mahalle sakinleri hortumla ve toprak atarak müdahale etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Boztepe Mahallesi girişinde, yol kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, çevredeki mahalle sakinleri müdahale etti.

Alevlerin çevredeki seralara ve evlere sıçramaması için traktörlerle müdahale edilirken, kimi mahalle sakinleri de hortumla su tutarak ve toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında, bazı bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü.

Bu arada, ilçe merkezinde Konak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde çıkan yangında da alevlerin çevredeki evlere sıçrama ihtimaline karşılık polis, bazı evleri boşalttı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya itfaiye sazlık yangın

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