Antalya'da seçim kutlaması

Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı'nın CHP adayı Muhittin Böcek, kendisi için oy veren ya da vermeyen bütün Antalyalılar için çalışacağını bildirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesi üzerine vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Muratpaşa ilçesindeki CHP İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Şarkılar ve marşlar söyleyerek eğlenen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Alana gelerek kutlamalara katılan Böcek, burada yaptığı konuşmada, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Yaklaşık 100 gündür gece gündüz demeden çalıştığını dile getiren Böcek, "Seçimleri Antalya, Antalyalılar demokrasi kazanmıştır. Kentteki 913 mahalleye gittik. Millet İttifakı'nın adayıydık ama artık kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, cumhuriyetimize sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin, AK Partililerinin, ülkücülerin başkanıyız." dedi.

Muhittin Böcek, Antalyalıların 25 yıldır kendisini bağrına bastığını söyleyerek, "5 yıl gece gündüz demeden, bana verdiğiniz kutsal oylarınızı namusum gibi koruyacağıma söz veriyorum. Hafta içi mazbatamızı aldığımızda ittifaka oy veren, vermeyen bütün Antalya için çalışacağız. Bundan sonra kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bütün Antalya için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

