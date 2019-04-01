HABER

Antalya'da seçim kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:08 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın CHP adayı Muhittin Böcek'in kesin olmayan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi üzerine çok sayıda partili ve vatandaş kutlama yaptı - Muhittin Böcek: - "5 yıl gece gündüz demeden, bana verdiğiniz kutsal oylarınızı namusum gibi koruyacağıma söz veriyorum. Hafta içi mazbatamızı aldığımızda ittifaka oy veren vermeyen bütün Antalya için çalışacağız"

Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı'nın CHP adayı Muhittin Böcek, kendisi için oy veren ya da vermeyen bütün Antalyalılar için çalışacağını bildirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesi üzerine vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Muratpaşa ilçesindeki CHP İl Başkanlığı binası önünde toplandı.

Şarkılar ve marşlar söyleyerek eğlenen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Alana gelerek kutlamalara katılan Böcek, burada yaptığı konuşmada, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Yaklaşık 100 gündür gece gündüz demeden çalıştığını dile getiren Böcek, "Seçimleri Antalya, Antalyalılar demokrasi kazanmıştır. Kentteki 913 mahalleye gittik. Millet İttifakı'nın adayıydık ama artık kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, cumhuriyetimize sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin, AK Partililerinin, ülkücülerin başkanıyız." dedi.

Muhittin Böcek, Antalyalıların 25 yıldır kendisini bağrına bastığını söyleyerek, "5 yıl gece gündüz demeden, bana verdiğiniz kutsal oylarınızı namusum gibi koruyacağıma söz veriyorum. Hafta içi mazbatamızı aldığımızda ittifaka oy veren, vermeyen bütün Antalya için çalışacağız. Bundan sonra kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bütün Antalya için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Şanlıurfa’da AK Parti’nin seçim zaferi sevinciŞanlıurfa’da AK Parti’nin seçim zaferi sevinci
İzmir'de 30 ilçeden 24'ünde seçimi CHP kazandıİzmir'de 30 ilçeden 24'ünde seçimi CHP kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Büyükşehir Belediyes kutlama muhittin böcek seçim

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.