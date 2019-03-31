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Antalya'da seçmen sandık başına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:58 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

Süleyman EKİN - Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Erken saatlerde okullara gelen Antalyalılar, oylarını kullandı. Seçmenler, kurulan 5 bin 428 sandıkta büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yapacak. Oy verme işlemi başlamadan önce bazı sandıklarda kuyruklar oluştu. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle erkenden oy kullandıklarını ifade eden seçmenler, çıkacak sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Asansör olmayan okulların üst katlarında oy kullanmak zorunda kalan yaşlı ve engelliler zorlandı. 1 milyon 707 bin 819 seçmenin sandıkta oy kullanacağı Antalya'da, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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