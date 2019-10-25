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Antalya’da semt pazarı yankesicilerine "mutlu pazar" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

Antalya’da semt pazarlarında yerleşik yabancı ve yaşlı kişilerin çantalarından cüzdanları ile telefonlarını çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli polisin "Mutlu pazar" operasyonuyla yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda semt pazarlarındaki hırsızlık olaylarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.

Antalya’da semt pazarlarında yerleşik yabancı ve yaşlı kişilerin çantalarından cüzdanları ile telefonlarını çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli polisin "Mutlu pazar" operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda semt pazarlarındaki hırsızlık olaylarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Gerekli ön incelemeyi yapan ekipler eşkallerini belirledikleri aralarında kadınlarında olduğu şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri ‘Mutlu Pazar’ adı verilen operasyonla birbirleriyle akraba 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin özellikle yerleşik yabancıların çoğunlukta yaşadığı semt pazarlarını ve yaşlı kişileri hedef olarak seçtikleri görüldü.

“Çalışma şekli”
Şüphelilerin, kendi aralarında iş bölümü yaptığı, bir kişinin alışveriş yapar gibi tezgahları gezerek cüzdanlarında yüklü miktarda para bulunan yabancıları belirlediği iddia edildi. Hedefin belirlenmesinin ardından başka şüphelinin el çabukluğuyla hırsızlık olayı gerçekleştirdikten sonra cüzdan yada telefonu bir başka kişiye aktardığı öne sürüldü. Şüphelilerin bu yöntemle 14 kişinin çantasını çaldığı ileri sürüldü.
Daha önce de aynı suçtan poliste kaydının bulunduğu tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, çalıntı telefon, suçta kullanılan kıyafetler, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.1 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5’i kadın 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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