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  4. 100 kişi canını zor kurtardı! Sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı

100 kişi canını zor kurtardı! Sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı

10.03.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Antalya’da mevsimlik sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Yangında 7 ikamet küle dönerken aralarında çocukların da bulunduğu 100 kişi canlarını ve eşyalarını son anda kurtardı. İşçiler, kaldıkları evlerin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi’ndeki Süleyman Erten Tesisleri’nde Suriye uyruklu mevsimlik sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Alevler diğer barakalara da sıçrarken aralarında çocukların da bulunduğu 100’e yakın işçi hem canlarını hem de bazı eşyalarını yanmaktan son anda kurtardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, işçiler ve çocuklar evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

"YARALI YA DA CAN KAYBIMIZ YOK"

Tesislerin sahibi İsmail Erten, can ve mal kaybı olmadığını belirterek, evsiz kalan işçileri başka ikametgahlara yerleştireceklerini söyledi. Erten, "Zarar önemli değil. Onları diğer evlerimize götüreceğiz. Sokakta kimse kalmayacak" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme ise sürüyor.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın İşçi
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