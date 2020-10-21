HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 09:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada servis aracı ile otomobil çarpıştı.

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Serik Boğazkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 YP 10 plakalı servis aracı ile Mustafa Çelik’in kullandığı 07 UN 227 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Minibüs sürücüsün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Çelik yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayınGrip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Diğer Haberler
Takip ettikleri otomobilin bagajından 300 bin TL'lik altın çaldılar
Cenaze almak için geldiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Balık pulu hastası kardeşler yardım bekliyor
Balık pulu hastası kardeşler yardım bekliyor
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak! Hastanelik oldular
Şişli'de avukatlık bürosunda feci dayak! Hastanelik oldular
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu: Benim geleceğimi mahvetti
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu! Binayı söküp götürmüş
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.