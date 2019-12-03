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Antalya’da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 İngiliz öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 19:37 | Son Güncelleme

Antalya’da servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 İngiliz öldü

Antalya’da personel servis aracı ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 İngiliz yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Turizm Caddesi'nde E.Ç. (51) idaresindeki 07 C 82354 plakalı servis midibüsü ile İngiliz vatandaşı Abdul Kabır Farıd'ın (41) kullandığı 01 BLC 49 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdul Kabır Farıd, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede, otomobilde bulunan oğlu Mohammed Kabır Farıd (15) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası servis şöförü E.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Baba ve oğluna ait cenazeler özel bir hastane ile Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Antalya Antalya’daki Kazada 2 İngiliz Yaşamını Yitirdi Belek Serik

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