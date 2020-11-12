Antalya’da sevgilisini öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

Antalya’da sevgilisi Hatice Şimşek’i döverek öldürdüğü belirlenen sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede müebbet hapsi istenen sanığın, Şimşek’i olay günü uzunca bir süre darp ettiği ifade edildi.

Olay, 2 Ağustos’ta Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak’ta yaşandı. 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek’in hareketsiz yattığını söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye cinayet ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri istendi.

Gözyaşı dökmüştü

Bu sırada sorgulanan Gökhan Ç.’nin, evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü gözlendi. Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Ç.’nin 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Gökhan Ç.’nin ilk ifadesinde, “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi. Polis Gökhan Ç. ile olay gecesi aynı evde olan kardeşi Ümran Ç. ve Ümran Ç.’nin sevgilisi S.A.’yı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Gökhan Ç. ve Ümran Ç., ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ümran Ç., tutukluluğa yaptığı itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.