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Antalya’da sevgilisini öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 13:09 | Son Güncelleme

Antalya’da sevgilisi Hatice Şimşek’i döverek öldürdüğü belirlenen sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Antalya’da sevgilisi Hatice Şimşek’i döverek öldürdüğü belirlenen sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede müebbet hapsi istenen sanığın, Şimşek’i olay günü uzunca bir süre darp ettiği ifade edildi.
Olay, 2 Ağustos’ta Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak’ta yaşandı. 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek’in hareketsiz yattığını söyledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye cinayet ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri istendi.

Gözyaşı dökmüştü
Bu sırada sorgulanan Gökhan Ç.’nin, evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü gözlendi. Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Ç.’nin 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Gökhan Ç.’nin ilk ifadesinde, “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi. Polis Gökhan Ç. ile olay gecesi aynı evde olan kardeşi Ümran Ç. ve Ümran Ç.’nin sevgilisi S.A.’yı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Gökhan Ç. ve Ümran Ç., ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ümran Ç., tutukluluğa yaptığı itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.

İddianame hazırlandı
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, olay akşamı sanık Gökhan Ç.’nin ve Hatice Şimşek’in, Ümran Ç. ve erkek arkadaşı S.A. ile eğlence merkezine gittikleri belirtildi. Gökhan Ç. ve Hatice Şimşek arasında tartışma yaşandığını ifade edildiği iddianamede, Şimşek’in eve gitmek istemesinde rağmen 3 şüphelinin kendisine engel olduğu kaydedildi. Gökhan Ç.’nin kardeşi Ümran Ç.’nin de yardımıyla Hatice Şimşek’i eve götürdüğünün ifade edildiği iddianamede, “Öncesinde Gökhan Ç. maktulü iki şüphelinin gözü önünde darp etmiştir. Defalarca kez maktulün yüzüne ve kafasına tokat, yumruk vurulmuştur. Maktul evde de uzunca bir süre darp edilmiştir” denildi.
Maktul Şimşek’in evin içinde sanık tarafından şiddete maruz kaldığı, başına sert cisimlerle vurulduğunun kaydedildiği iddianamede, Ümran Ç.’nin de bu sırada Gökhan Ç.’nin yanında olduğuna dikkat çekildi. Ümran Ç’nin Gökhan Ç’ye engel olmak yerine, Hatice Şimşek’in bu şekilde öldürülmesine seyirci kaldığının belirtildiği iddianamede, “Maktulün alıkonulup bu şekilde öldürülmesi konusunda şüpheli Gökhan Ç.’ye yardım eden olarak sorumlu tutulması gerekir. Zira alkolün etkisi ile kendisinin de olay sırasında agresif olduğu ve ifadesinde maktule vurup vurmadığını hatırlamadığını beyan etmiştir” ifadeleri kullanıldı.
İddianamede, Gökhan Ç’nin maktulü uzunca bir süre darp ederek öldürmekten dolayı ’kasten öldürme’ suçundan sorumlu tutulması gerektiği, diğer iki şüphelinin de alıkoyma suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

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