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Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

Kullanılamaz hale gelen otobüsteki yolcular tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi, tahliye edilen yolculardan yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsü Alanya şehir çıkışı İmamlı mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Şoförün durumu erken fark etmesi ile otobüste bulunan 27 yolcu tahliye edildi.

Alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yolcular otobüs firmasının tahsis ettiği başka bir otobüsle Diyarbakır'a gönderildi.

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Alanya Antalya Diyarbakır OTOBÜS yangın yolcu

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