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Antalya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

15.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Antalya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 75.

Antalya’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Kent merkezine 07 AOJ 831 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Mesut Cebeci’nin aracının içine bir anda arka bölümden dumanlar gelmeye başladı. Cebeci, otomobili sağa çektiği anda bagajdaki benzin bidonu alev alınca bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler aracın iç bölümüne geldi. Vatandaşların yardım çalışmasına rağmen alevler kısa sürece aracın tamamını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye gelen itfaiye otomobildeki yangını söndürdü. Büyük hasar gören otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle caddede uzun araç trafiği oluştu.
Benay Arslan, "Arabanın arkasından elektrik kontağından bir yangın çıktı. Ardından patlama oldu. Aracı hemen kuzenim sağa doğru çekti. Araba alev aldı, söndürülmeye çalışıldı ama olmadı. Arabamız komple yandı" dedi.

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