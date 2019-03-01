Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi, eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, kıvamında bir insan olmak için hukuku, anayasası, ekonomisi, adaleti ve özgürlükleriyle iyi bir devlet olmak gerektiğini bildirdi.

Eczacıbaşı Profesyonel tarafından, Belek'teki bir otelde düzenlenen "Sezona Merhaba Buluşması"nda, turizmciler bir araya geldi.

Kızıldağ, buluşmada, 27 yıllık üniversite hocası olduğunu, yaklaşık 2 milyon kişiye konuşma yaptığını, değişik meslek gruplarıyla bir araya geldiğini ve katıldığı programlardan birçok şey öğrendiğini söyledi.

Türkiye dahil 57 Müslüman ülkenin milli gelir, teknoloji, eğitim, sağlık, spor, marka ve katma değer kategorileri üzerinde 10 yıldır çalışma yaptığını belirten Kızıldağ, ülkeler arasındaki uçurumun tarihsel, kültürel, jeopolitik, siyasal nedenden kaynaklandığını bildirdi.

Bunun asıl nedenin bebeklikten başlayan eğitimden kaynaklandığını, insan karakterinin 0-12 yaş arasında şekillendiğini, 24 yaşında da kişinin sosyal kimliklerini tamamlandığını anlatan Kızıldağ, şunları belirtti: