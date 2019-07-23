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Antalya'da sıcak bunalttı, su parkları doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler, sahilde ve su parklarında serinlemeye çalıştı.

Antalya'da sıcak bunalttı, su parkları doldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler, sahilde ve su parklarında serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 29 derece, nem oranının ise yüzde 30 kaydedildiği Kemer'de, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, plaj ve su parklarında serinliyor. Kiriş Mahallesi'ndeki DoluSu Parkı, sıcaktan bunalan tatilcilerle doldu. Tatilciler burada hem serinledi, hem de düzenlenen aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Kaydıraklardan kayan turistler, özellikle 'kay-uç' isimli kaydırakta heyecan dolu anlar yaşıyor. Denizkızı gösterisinin yanı sıra Türkiye Flyboard 2017 ve 2018 Pro Klasmanı Şampiyonu Doğukan Çelik de dalga havuzunda yaptığı şovlarla tatilcilere görsel şölen sunuyor.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinden tatil için arkadaşlarıyla Kemer'e gelen öğretmen Yevgeniya Neparidze (22), "Antalya çok hoşumuza gidiyor. Bu su parkını da çok beğendik. Denizkızı şovu çok etkileyiciydi. 3'üncü kez Antalya'ya geliyorum. Deniz çok temiz. Güneş ve hava sıcaklığı harika. Türk yemeklerini çok seviyorum" dedi.
St. Petersburg'dan 2'nci kez tatil için geldiğini anlatan Dr. Valeria Smirnova (25) ise, "Burada gerçekten çok güzel bir hava var. Kemer'de dağlar ve denizin yakın olması da çok güzel bir görüntü. Su parkını ise hep eğlenmek, hem de serinlemek tercih ediyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de tek olan kay-uç kayağını kullanan ve havada taklalar atarak havuza girmeyi başaran üniversite öğrencisi Maksim Sokolof (18) da, "Türkiye'de birçok defa bulundum. Bu parktan da çok hoşlanıyorum. Çünkü ekstrem aktiviteleri seviyorum ve burada da kay-uç var" şeklinde konuştu.
DoluSu Parkı işletme müdürü Erhan Okçan, hava sıcaklığının 38 derecenin üzerine çıkmasıyla insanların serinlemek için parka akın ettiğini söyledi. Kemer'deki tek su parkı olduklarını kaydeden Okçan, "Misafirlerimiz için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi flyboard şovumuz, bunun yanı sıra hem kaydıraklarımız var, hem de Türkiye'de tek kay-uç kaydırağımız var. Kay-uç kaydırağında 7 metre havaya sıçrayarak havuza iniyorlar. Misafirlerimiz hem adrenalin dolu anlar yaşıyor hem de serinliyor" dedi.

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