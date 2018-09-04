Turizmin başkenti Antalya'da, sıcak hava nedeniyle vatandaşlar sahillere akın etti.
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlemeye çalıştı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları yüzdü, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.
Konyaaltı'nda tatilciler, şezlonglarda kitap okudu, palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, çocuklar da sahil kenarındaki su fıskiyelerinde oynadı.
Bazı tatilciler de varyant bölgesinden yamaç paraşütü yaparak, Antalya manzarasını izledi.
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