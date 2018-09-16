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Antalya'da sıcak hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte plajlarda yoğunluk oluştu

"Turizmin başkenti" Antalya'da sıcak havada serinlemek isteyenler plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, birçok yerli ve yabancı turist denizde vakit geçirdi.

Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarına gelenlerden bazıları yüzdü, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Konyaaltı'nda tatilciler, şezlonglarda kitap okudu, palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı. Çocuklar ise sahil kenarındaki su fıskiyelerinde oynayıp eğlendi.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya'da sıcak havanın üç gün etkisini sürdürmesini beklediklerini bildirdi.

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Antalya sıcak hava

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