Antalya'da sıcak hava bunalttı

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalanlar plajlarda serinlemeyi tercih etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezinde hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde nem oranı yüzde 51'e ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle plajlarda yoğunluk oluştu. Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar bisiklet sürerken, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

