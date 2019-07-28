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Antalya'da sıcak hava ve nem bunalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, sıcak ve nemli havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Antalya'da sıcak hava ve nem bunalttı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, sıcak ve nemli havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
Turizm kenti Antalya'da sıcak hava ve nem, yerli ve yabancı tatilcilerle kent sakinleri bunalttı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentteki en düşük hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 62 olarak ölçüldü. Sıcak ve nemli havadan bunalanlar soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazıları denizde yüzerek serinlerken, bazıları ise plajda güneşlenmeyi tercih etti. Sıcak havadan etkilenen evcil hayvanlar da denize girip serinledi. Kentin batı kıyılarındaki birbirinden güzel eşsiz koylar ise serinlemeye alternatif çözüm oldu. Koyları dalış başta olmak üzere bir çok etkinliğe imkan tanıyan kentte, tur teknelerinin de kıyı bandında demirledikleri görüldü.

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Antalya'da sıcak hava ve nem bunalttıAntalya'da sıcak hava ve nem bunalttıAntalya'da sıcak hava ve nem bunalttıAntalya'da sıcak hava ve nem bunalttı

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