HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe unutuldu

Antalya'da sıcak havada bunalan denize koştu, mesafe unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Antalya'da sıcak havada vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Sahile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

Turizm şehri Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, normalleşme adımları atılırken, kalabalık her geçen gün artıyor. Hava sıcaklığının 33, deniz suyunun 25 derece olduğu kentte, nem oranı ise yüzde 30 seviyelerinde ölçüldü. Antalya'da yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilciler, hava sıcaklığını fırsat bilerek, Akdeniz'in mavi sularına girdi. Bazı vatandaşlar sahil bandında bulunan yeşil alanlarda ailesiyle beraber vakit geçirirken, bazıları ise sahilde çocuklarıyla serin suyun keyfini çıkardı. Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlardan bazıları denizden çıktıktan sonra güneşlenmeyi tercih etti.

KAYALIKLARDAN ATLADILAR

Deniz sezonunun Antalya'da tamamen başlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı Sahili'ne kıyısı bulunan falezlerden atlayışı önlemek için bekçileri daha önce görevlendirmişti. 40 metrelik falezlere çıkamayan gençler, denizin içerisinde yer alan 6 metrelik kayalıklardan atladı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Koronavirüs sürecinde uzmanların sürekli dikkat çektiği sosyal mesafe kuralı sahilde unutuldu. Birkaç kişi dışında maske takılmadığı görüldü.

'SICAK HAVAYI DEĞERLENDİRDİK'

Eşiyle beraber denize geldiğini belirten Fatih Tüter, "Koronavirüs önlemlerinin sahilde pek alınmadığını gördüm ama sıcaktan dolayı evde duramadık ve mecburiyetten denize geldik" dedi.

Eşi Songül Tüter ise, "Denize geldik ama çok kalabalık. Evde canımız sıkılınca ve sıcak olunca biz de denize gelelim istedik" diye konuştu.

5 aylık çocuğuyla sahile gelen Canan Koca da, "Hava çok sıcak. Eşim ve çocuğumla denize gelelim dedik. Oğlum da ilk kez dışarıya çıkıyor. Eğlenmeye geldik" şeklinde konuştu.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!18 Haziran TOKİ 100 bin konut kura sonuçlarını öğrenme ekranı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Diğer Haberler
İstanbul'da şok eden olay! Kur’an-ı Kerim’i yırtarak çöpe attı

İstanbul'da şok eden olay! Kur’an-ı Kerim’i yırtarak çöpe attı

Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp, müşterilerine göndermiş

Fuhuş operasyonunda iğrenç detay! Katalog yapmışlar

Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İdlib'e yönelik yardım kampanyasında kaç para toplandı? Bakan Soylu duyurdu

Bakan Soylu: 717 milyon 63 bin 102 lira toplandı

Kazım Koyuncu unutulmaz sesi ve şarkılarıyla anılıyor

Kazım Koyuncu unutulmaz sesi ve şarkılarıyla anılıyor

Dilenciler suçüstü yakalandı!

Dilenciler suçüstü yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.