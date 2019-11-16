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Antalya’da "sıcak kış ayının" tadını denizde çıkardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:38 | Son Güncelleme

Yurt genelinde soğuk kış aylarının etkili olmasına rağmen Antalya’da 25 dereceyi bulan sıcak havayı gören turist ve kent sakinleri plajlara gitti.

Yurt genelinde soğuk kış aylarının etkili olmasına rağmen Antalya’da 25 dereceyi bulan sıcak havayı gören turist ve kent sakinleri plajlara gitti. Okulların tatil olmasıyla birlikte aileleriyle birlikte sahile akın eden aileler hem denize girdi hem de çocuklarıyla birlikte balık tutmanın keyfini çıkardı.
Türkiye’de Kasım ayının soğukluğu etki gösterirken Antalya’da kent sakinleri ve tatilciler, güzel havanın tadını çıkardı. Konyaaltı sahilinde kimi denize girdi, kimi güneşlendi, kimi de deniz kenarında ailesiyle sıcak kış ayının tadını çıkardı.
Torunyla deniz kenarında oturan dedesi, denizi taşlayıp stres attıklarını belirterek, "Bana göre bu mevsimde bu kadar sıcak hava ve girenleri görmek şaşırtıcı. Ben Trabzonluyum Kasım ayında böyle bir hava hiç görmedim. Kuraklık iyi değil tabi topraklarımızın suya ihtiyacı var ve dünkü yağmurlar da zannediyorum ki rahmet ve şifa oldu" şeklinde konuştu.
Sıcak hava Antalya kent meydanıyla birlikte Alanya’da da etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren İncekum sahiline gelen yerli ve yabancı turistler denize girip balık tuttular.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık 4 ila 6 derece artacak. Rüzgar, kuzey yönlerden, öğle saatlerinde güney ve batıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

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