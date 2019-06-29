HABER

Antalya'da sıcakta bunalanlar deniz ve havuzlara koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hava sıcaklığının 40 dereceye yükselmesiyle, güneşin kavurucu etkisinden uzaklaşmak isteyenler deniz ve havuzlara akın etti.

Antalya'da sıcakta bunalanlar deniz ve havuzlara koştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hava sıcaklığının 40 dereceye yükselmesiyle, güneşin kavurucu etkisinden uzaklaşmak isteyenler deniz ve havuzlara akın etti.
Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı bunalttı. Öğle saatlerinde güneş altında yürümekte zorlanan tatilciler, kendilerini havuza attı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı yerli halkı ağırladı. Otel ve su parkları da yerli ve yabancı tatilcilere ev sahipliği yaptı. Gün boyunca havuzdan çıkmayan turistler serinlemenin keyfini çıkardı. Kimileri de güneş kremi sürerek bronzlaşmaya çalıştı. Aileleriyle tatil yapan çocuklar ise havuzun ve kaydırakların tadını çıkardı. Açık havada çalışmak zorunda kalanlar, kavurucu güneşten korunmak için gölgelere sığındı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da sıcakta bunalanlar deniz ve havuzlara koştuAntalya'da sıcakta bunalanlar deniz ve havuzlara koştuAntalya'da sıcakta bunalanlar deniz ve havuzlara koştuAntalya'da sıcakta bunalanlar deniz ve havuzlara koştu

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (2)Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü (2)
Selimiye’nin gölgesinde ‘kırmızı dipli mumla’ Kırkpınar davetiSelimiye’nin gölgesinde ‘kırmızı dipli mumla’ Kırkpınar daveti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

TEM otoyolu Kaynaşlı - Bolu Tüneli'ndeki çalışma 14 Temmuz'da sona eriyor

TEM'i kullanacaklar dikkat! 14 Temmuz'a kadar devam edecek

Son dakika! Heybeliada'da yangın! Valilik'ten açıklama

Heybeliada'da yangın! Valilik'ten açıklama

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi ‘USS Carney’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.