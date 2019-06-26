HABER

Antalya'da sıcaktan bunalana kar ve buz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı kentte yerli ve yabancı turistler sahillere akın ederken kimileri de sıfırın altında 2 derecede tutulan kar ve buz sergileri yapılan, buzdan heykellerin, kaydırakların bulunduğu eğlence merkezlerinde serinliyor

Hava sıcaklığının 32 dereceye, nemin de yüz de 60'a ulaştığı turizmin başkentinde, yerli ve yabancı turistler sahillere doldururken, bir kısmı da sıfırın altında 2 derecede tutulan kar ve buz sergileri yapılan, buzdan heykellerin, kaydırakların bulunduğu eğlence merkezlerini tercih ediyor.

Antalya'da, yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı serinlemenin alternatif yollarını arıyor.

Myra, Demre, Abdal Musa gibi kentin tarihi bölgelerinin ve öne çıkan kişiliklerinden oluşan buzdan heykelleri ziyaret eden, yine buzdan kaydıraklardan kayarak serinleyen turistlerin keyifli vakit geçirdiği mekanlardan birinin işletme müdürü Okan Gürses, okulların da tatil olmasıyla yoğun günler yaşadıklarını söyledi.

Gürses, "Yediden yetmişe herkes eğlenebiliyor. Bu yıl sezon oldukça iyi geçiyor, günlük bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana ise 50-60 bin ziyaretçiyi ağırladık, yıl sonuna kadar ise 150 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Buzdan heykellere hayran kaldığını belirten tatilcilerden Serdar Bektaş, Berlin'den geldiğini ve Antalya'da çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.

Türkiye'nin birçok yerini gezme fırsatı bulduğunu belirten Bektaş, "Antalya havası ve suyundan dolayı Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi ve bir haftadır buradayım. Antalya oldukça rahat ve özgür bir kent, herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Denizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdiDenizdeki kırmızılığı fark etti, su üstüne çıkarınca şok geçirdi
Burdur’da yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandıBurdur’da yaban keçisi ve yaban kedisi fotokapana yakalandı
ATO Başkanı Baran "Suriye’nin Yeniden İnşası Çalıştayı"na katıldıATO Başkanı Baran "Suriye’nin Yeniden İnşası Çalıştayı"na katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kar Dünyası sıcak hava soğuk turist

En Çok Okunan Haberler

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

İşte Hakan Atilla'nın tahliye olacağı tarih

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Harp Okulu davasında karar açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.