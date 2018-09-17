Antalya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.
Akseki'ye bağlı Karakışla Mahallesi'nde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Necip Çelik'e (61) ait evin çatısı uçarken, eve giden elektrik telleri de koptu.
Necip Çelik, evde ailesiyle birlikte otururken bir ses duyduğunu belirtirken, "Dışarı çıkıp baktığımda evimin çatısının uçtuğunu gördüm. Herhangi bir can kaybının olmaması tek tesellimiz" dedi.
Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kılınç, çatıyı uçuranın hortum olduğunu kaydederken, bir anda ortaya çıkıp çatıyı uçurduğunu anlattı.
Mahalle muhtarı Bahtiyar Uysal da "Evin çatısı uçtu. Elektrik tellerini kopardı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile jandarma yetkilileri köyümüze gelerek incelemelerde bulundu. Gerekli girişimlerde bulundular" diye konuştu.
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