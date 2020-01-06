Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

MANAVGAT IRMAĞI'NIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ Şiddetli yağış Manavgat ilçesinde de etkisini gösterdi.

MANAVGAT IRMAĞI'NIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Şiddetli yağış Manavgat ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağış sonrası Manavgat Irmağı ve ilçenin simgesi olan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelaledeki seyir terasları su altında kalırken, ırmak kenarındaki tesislerin bir bölümü de su altında kaldı. Şelaleyi görmek için gelen az sayıda turist ise gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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