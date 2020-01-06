HABER
  4. Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6)

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 21:59 | Son Güncelleme

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi.

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi. İlçede etkisini sürdüren yağışın, sabaha kadar devam edeceği bildirildi. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz da olayın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşadığımız sel felaketi sonucunda gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındayız. Meteoroloji Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre, ilçemiz genelinde sabah saat 06.00'ya kadar yer yer çok şiddetli yağmurlar devam edecektir. Vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlerini almaları önemle rica ediyorum. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Elazığ’da park halindeki otomobil yandıElazığ’da park halindeki otomobil yandı
İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandıİkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

Yüz binlerce kişi törene katıldı, Trump'a zor soru soruldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Şişli'de 93 yaşındaki yaşlı adamı evinde öldüresiye dövüp gasp ettiler

Vicdansızlık! Eve giren bakıcı büyük şok yaşadı

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çift katlı otobüslere fırtına engeli

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Ortalığı yerle bir etti! "Bomba patladı zannettim"

Tatil haberleri art arda geldi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Tatil haberleri art arda geldi!

15 yıldır kayıp olarak aranıyordu, öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.