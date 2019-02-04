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Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Antalya'da, ekmek almak için evden çıktıktan sonra Savaş G.

Antalya'da, ekmek almak için evden çıktıktan sonra Savaş G. (37) tarafından kaçırılan Sıla Ö. (14), polis ekiplerince bulundu. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö.'nün soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde kalacağı ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde oturan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö., 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Anne Emine Ö. de kızını mahallede aramaya başladı. Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den 'Anneciğim, babacığım; ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz' yazılı mesaj geldi. Emine Ö., hemen mesajın gönderildiği numarayı aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden Emine Ö., şikayetçi oldu.
Savaş G. ve kaçırdığı Sıla Ö.'nün, Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evde olduğunu tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Savaş G., gözaltına alınırken, Sıla Ö. de ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sıla Ö.'nün, soruşturma bitinceye kadar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde misafir edileceği ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
'KIZIMIN EVLİLİK DEĞİL OKUMA ÇAĞI'
Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Özcan, Ben 1 haftada kaç kez öldüm Benim kızımı 1 haftadır alıkoydu. Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı dedi.

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