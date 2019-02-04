Antalya'da Sıla bulundu, kaçıran gözaltında (2)

'PİŞMAN DEĞİLİM, ONU ÇOK SEVİYORUM'

Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü (14) kaçıran Savaş G. (37), polisteki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla adliye sevk edildi. Savaş G., adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine "O benim aşkım, canım, dünya alem duysun. Pişman değilim, onu çok seviyorum" dedi.

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