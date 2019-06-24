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Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 18:27 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı çalışma yapıldı.

Antalya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı çalışma yapıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet şarjör, 86 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi.

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